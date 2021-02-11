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Нардеп от "Слуги народа" засветился на форуме у Лукашенко

11 февраля, 21:50

Оксана Тесленко

Депутат Шевченко присутствовал там по приглашению местной власти

Один из членов политической силы "Слуга народа" Евгений Шевченко отправился в Беларусь на VI Всебелорусское народное собрание (ВНС).

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

"Минск", – подписал свое фото политик.

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По словам народного депутата, на Всебелорусском народном собрании более 3 часов выступал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Говорит, что не видит проблем и указаний обрывать отношения с Беларусью. И добавил, что присутствовал там по приглашению местной власти – в статусе наблюдателя и народного депутата Украины, а не как представителя партии "Слуга народа".

Напомним, в прошлом месяце Евгений Шевченко ездил в отпуск в Беларусь, где высказался в защиту режима Лукашенко.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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