Версія українською
$ 27,85
33,78

NASA показало пейзаж с места посадки Perseverance и "песню Марса": видео

22 февраля, 23:39

Стас Кожемякин

Марсоход прислал звуки марсианского ветра

NASA поделилась видеозаписью "семи минут ужаса", которые пережил марсоход Perseverance во время посадки на Красную планету 18 февраля.

На опубликованных видеокадрах зафиксированы входа космического аппарата в атмосферу Марса, спуск на парашюте и приземление в кратере Езеро в северной части четвертой планеты от Солнца.

Кроме того, в американском аэрокосмическом агентстве также опубликовали первую аудиозапись, которая была сделана Perseverance – 20 февраля. На ней слышна мелодия марсианского ветра и звуки движения марсохода на поверхности.

Первое цветное фото после приземления марсоход отправил еще 20 февраля, но сейчас стал доступен панорамный снимок, сделанный с его места посадки двумя навигационными камерами на его мачте (увеличится при клике):

Реклама

/ Фото: NASA

"Миссия Perseverance только началась, а он уже передал одни из самых знаковых визуальных эффектов в истории освоения космоса. Это усиливает и без того выдающийся уровень инженерной точности, необходимый для создания транспортного средства и перелета на Красную планету", – сказал по этому поводу исполняющий обязанности главы NASA Стив Юрчик.

Perseverance стал уже пятым марсоходом, который NASA высадило на Марсе – первый, "Viking-1", был доставлен почти 45 лет назад. В настоящее время он занят тщательной проверкой всех своих систем и инструментов.

Новости на эту же тему:
NASA космос марсоход Марс Perseverance

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Янина Соколова жестко «наехала» на жену Медведчука
В Украину придет "экстремальная" весна