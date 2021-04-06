NASA успешно приводнило капсулу корабля для полета на Луну (видео)

Испытывался аппарат, в котором будет находится экипаж во время возвращения

Национальное космическое агентства США NASA провело успешное испытание по приводнению капсулы корабля Orion, предназначенного для полетов на Луну в рамках миссии "Артемида" (Artemis).

Его трансляция велась в прямом эфире.

Испытание тестовой капсулы весом 6,3 тонны, в которой будет находится экипаж после полета на Луну во время возвращения на Землю, прошло в Центре исследований NASA в штате Вирджиния.

Капсулу сбросили в специальный резервуар глубиной около 6 метров. На ней было установлено более 500 датчиков для измерения нагрузок и других показателей при приводнении со скоростью около около 35 км/ч, которая соответствует планируемой скорости столкновения с водой после возвращения с луны.

После испытания эксперты NASA заявили, что все прошло в соответствии с ожиданиями.

Напомним, в марте NASA завершило испытание ракеты, которая должна доставить людей на Луну к 2024 году в рамках миссии "Артемида".

В октябре 2020 года космическое агентство NASA подписало с семью странами соглашение по программе об освоении Луны "Артемида".