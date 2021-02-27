Наследный принц Саудовской Аравии одобрил убийство журналиста Хашогги – разведка США

Убийство журналиста Джамаля Хашогги, которое произошло в 2018 году, лично одобрил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Как пишет CNN, об этом говорится в отчете американской разведки.

"По нашим оценкам, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман одобрил операцию в Стамбуле, Турция, по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги", – говорится в отчете.

Фото: REUTERS/Osman Orsal/File Photo

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США ввели санкции против экс-заместителя главы Службы общей разведки Саудовской Аравии Ахмада Хасана Мохаммеда аль-Асири и Сил быстрого реагирования.

В свою очередь правительство Саудовской Аравии опровергло все обвинения.

Напомним, журналист The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

По информации турецких спецслужб, журналист был задушен и расчленен. В 2019 году за убийство в Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых человек, но позже решение отменили и их посадили.

Тем временем в Украине выросло число нападений на журналистов. В 2020 году в Украине было 77 случаев применения силы к журналистам и 101 случай нападений на съемочные группы.