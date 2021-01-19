Навального доставили в СИЗО "Матросская тишина": в каких условиях оппозиционер

Его поместили в трехместную камеру карантинного отделения

Российский оппозиционер Алексей Навальный прибыл в Следственный изолятор федерального значения "Матросская Тишина".

Как сообщает "Интерфакс", об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Навальный сказал членам ОНК, что со стороны сотрудников учреждения, морального и физического давления на него не оказывается.

Оппозиционера поместили в трехместную камеру карантинного отделения, где он находится один. Камера оборудована холодильником, электрическим чайником и телевизором.

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Также он попросил передать своим родственникам перечень необходимых ему вещей.

Напомним, 17 января Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево". Арест оппозиционера объяснили нарушением условий досрочного освобождения – реабилитацию Навального в Германии после отравления "Новичком" российские власти расценили как "уклонение от органов" и в конце 2020 года объявили политика в розыск.

Более подробно о деле против российского оппозиционера читайте в материале: Одним абзацем. За что арестовали Навального.