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Российского оппозиционера Алексея Навального этапировали из московского СИЗО-1 "Матросская тишина".

Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев в Twitter.

При этом других подробностей Кобзев не привел.

Дело "Ив Роше"

Следственный комитет России в 2012 году открыл уголовное расследование против Навального и его брата Олега. Причиной стало заявление гендиректора компании Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру.

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Правоохранители утверждают, что компания, которой владеют Навальные, оказывала "Ив Роше" услуги по завышенным ценам, из-за чего компания понесла ущерб в 26 млн рублей. По этому делу политику огласили приговор – 3,5 года условного срока.

После возвращения из Германии Навального задержали по обвинению в нарушении условий досрочного освобождения. Спустя неделю суд заменил ему условный срок реальным – 3,5 года колонии общего режима.

Также мы писали, что Международная правозащитная организация Amnesty International лишила заключенного российского оппозиционера Алексея Навального статуса узника совести. Подробности – в материале "Сегодня".