Навальному дали реальный срок, начинаются протесты: все подробности (фото, видео)

В России во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы вынес приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Вместо условного срока, к которому он был приговорен ранее, Навальный получил 3,5 года колонии общего режима.
После вычета домашнего ареста и времени, проведенного в СИЗО, ему придется отбыть около 2,5 года наказания. До вступления приговора в силу Навальный останется под стражей.
Сразу после вынесения приговора штаб Алексея Навального призвал россиян к новым протестам.
21:18 Задержания также начались у Гостиного двора в Петербурге – сообщают как минимум о четырех задержанных.
21:09 ОМОНовцы практически полностью "зачистили" Манежную площадь в центре Москвы и продолжают точечные задержания на прилегающих улицах.
20:58 Силовики оттеснили сотрудников СМИ с Манежной площади, также проходят задержания у гостиницы "Москва" напротив Госдумы.
20:45 Люди также собираются у Гостиного двора в Санкт-Петербурге. Полиция в мегафон просит протестующих разойтись.
20:40 На Манежной площади начались первые задержания протестующих.
20:33 У Манежной площади собираются протестующие.
20:25 На вход и выход закрыли станции "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Александровский сад". Это сделано по требованию полиции – "до особого распоряжения".
20:10 Пушкинскую площадь в Москве оградили забором, она оцеплена бойцами Росгвардии и МВД.
19:49 Также новые силы ОМОНовцев прибывают и к Мосгорсуду, который вынес приговор Навальному.
19:46 Силовики тоже готовятся. Манежную площадь заполонили автозаки, стягивают ОМОН.
19:35 Штаб Навального объявил новую акцию протеста на Манежной площади в Москве.
Новости на эту же тему: