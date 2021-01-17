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Возвращение и арест Навального: все события дня кратко

17 января, 22:34

Светлана Москаленко

Главные события возвращения оппозиционера в Россию

Российский оппозиционер Алексей Навальный с августа 2020 года находился на лечении в Германии после отравление боевым ядом "Новичок". Несмотря на то что в конце прошлого года российские силовики заявили, что намерены задержать политика, объявили его в розыск и даже выдвинули новые обвинения, 13 января он все же заявил о своем возвращении в Москву – рейсом из Берлина 17 января.

Что происходило 17 января:

"Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе", – сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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