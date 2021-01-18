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"Не бойтесь, выходите на улицы": Навальный обратился к россиянам (видео)

18 января, 16:30

Денис Беспалов

Политик призывает бороться за свое будущее

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого суд арестовал на 30 суток, призвал жителей страны выходить на протесты против действующей власти.

Его обращение появилось на канале Навальный LIVE

"Я вас призываю: не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьемся", – заявил он.

Навальный обратился к сторонникам

По его словам, россияне каждый день теряют возможности, которые у них есть. 20 лет подряд страна становится беднее и деградирует, ухудшается система образования и здравоохранение.

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"И это никому не остановить, кроме нас самих", - заявил Навальный.

Тем временем руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил, что штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января, не дожидаясь нового суда.

Более подробно о деле против российского оппозиционера читайте в материале: Одним абзацем. За что арестовали Навального.

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