Не лаборатория и не рынок: член миссии ВОЗ в Ухань раскрыл происхождение коронавируса

Австралийский эксперт составил список вопросов, на которые удалось ответить после визита в Китай

Миссия Всемирной организации здравоохранения, побывав и в китайской лаборатории, где, как утверждают некоторые, был создан коронавирус, и на рынке, откуда он распространился на весь мир, считают, что инфекция появилась не там.

Об этом в статье для The Guardian пишет Доминик Двайер – представитель Австралии в делегации, которая прибыла в Ухань в поисках ответов на волнующие всех вопросов.

Он утверждает, что их работа длилась по 15 часов в сутки ежедневно в течение четырех недель. За это время эксперты встретились с человеком, у которого официально зафиксировали первый случай COVID-19, с медиками, которые лечили самых ранних заболевших, и с родственниками погибших.

Сайт "Сегодня" ознакомился с тем, чем решил поделиться австралийский эксперт.

Происхождение вируса

По словам Двайера, в ВОЗ однозначно уверены в двух фактах:

коронавирус SARS-CoV-2 возник именно в Ухане в декабре 2019 года;

в декабре 2019 года; вирус имеет животное происхождение.

Впрочем, считается, что к человеку инфекция попала от летучих мышей через пока еще промежуточное животное. Что это именно было за животное и как это случилось, пока определить не удалось – эта цепочка событий пока не была восстановлена. К тому же, в пробах, которые взяли у диких летучих мышей в провинции Хубэй, SARS-CoV-2 не обнаружили.

На закрытом рынке, который был признан источником эпидемии, также обнаружили в продаже животных, которые могут быть переносчиками инфекции – бамбуковых крыс, циветт и хорьковых барсуков. Впрочем, ни одна проба также не дала положительный результат.

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Кроме того, отмечает Двайер, не все из 174 самых ранних инфицированных, включая самого первого заразившегося, посещали рынок.

"Хотя утечка вирусов из лабораторий и случается, это бывает редко. Таким образом, мы пришли к выводу о крайне малой вероятности того, что это произошло в Ухане", – утверждает эксперт.

Вдобавок к этому генетическая последовательность вируса, обнаруженного у некоторых заразившихся на рынке отличается. Это значит, что были и другие ранее неизвестные или не изученные цепочки передачи.

Как итог, Доминик Двайер резюмирует: уханьский рынок был не исходной точкой для пандемии, а скорее фактором, который усилил ее распространение, поэтому происхождение вируса следует искать в другом месте.

Фото: REUTERS/Tyrone Siu

"Замороженная" гипотеза

Что касается версии о передаче вируса вместе с замороженными продуктами животного происхождения, эксперт отметил, что это еще предстоит исследовать.

В этом свете возникает два вопроса:

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какой именно продукт мог быть заражен изначально?

в какой мере это способствовало распространению инфекции?

Отмечается, что не все замороженные или охлажденные продукты с рынка Уханя были протестированы, однако пробы окружающей среды показали наличие вируса на поверхностях, поэтому исключать этого нельзя.

Но следует отметить, что вопрос выживаемости коронавируса при низких температурах все еще исследуется.

Вирус сбежал из лаборатории?

Лабораторное происхождение вируса Двайер называет самой политически чувствительной версией. Но в ВОЗ пришли к выводу, что это крайне маловероятно.

Во всяком случае, во время визита в Уханьский институт вирусологии это предприятие произвело впечатление "впечатляющего исследовательского центра, где состоянию здоровья персонала уделяется должное внимание".

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К тому же, в крови местных ученых не обнаружили антител к COVID-19.

Также они утверждают, что непосредственно с SARS-CoV-2 они не работали. Ближайшим к этому виду вирусом у них был RaTG13 – семь лет назад его обнаружили в пещерах на юге Китая. Все, что было у исследователей – это последовательность вируса. Вырастить его искусственно у них не вышло.

Что это вообще за миссия?

Миссия в Ухань была совместным мероприятием Всемирной организации здравоохранения и комиссии здравоохранения Китая. Она прибыла в Поднебесную 14 января и состояла из 34 человек: 17 китайских и 10 международных экспертов, а также 7 человек вспомогательного персонала.

Миссия состояла из трех подгрупп, которые изучали:

клиническую эпидемиологию (как COVID-19 распространяется среди людей);

молекулярную эпидемиологию (генетический состав вируса и его распространение);

роль животных и окружающей среды.

Группа, занимавшаяся клинической эпидемиологией, не обнаружили явных доказательств того, что COVID-19 широко распространялся в Ухане во второй половине 2019 года до первого зафиксированного случая.

При этом Доминик Двайер призывает не забывать, что в ВОЗ работают обычные люди.

"Много было сказано о политике вокруг миссии по расследованию происхождения COVID-19. Так что легко забыть, что за этими расследованиями стоят реальные люди", – отмечает он.

Что дальше?

Миссия в Ухань была первым этапом расследования. В ближайшие недели будет опубликован официальный доклад по результатам этой поездки.

После этого исследователи займутся другими вопросами, среди них:

версия, согласно которой вирус мог циркулировать в Европе раньше, чем в Китае ;

; тестирование диких и других животных в европейском регионе на наличие признаков вируса;

подготовят материалы, чтобы предотвратить или хотя бы быть готовыми к следующей пандемии.

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