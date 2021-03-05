Не поделили вакцину: Италия заблокировала экспорт AstraZeneca в Австралию

Италия заблокировала экспорт 250 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca в Австралию из-за конфликта с компанией.

Об этом сообщает The Guardian.

Вакцина была произведена на итальянском заводе. На фоне споров с производителем вакцины, который заявил о дефиците поставок в этом квартале, Италия решила запретить экспорт препарата. Еврокомиссия поддержала решение.

Так как на прошлой неделе AstraZeneca поставила в Италию на 10-15% вакцин меньше, чем планировалось, МИД Италии обвинило компанию в невыполнении условий контракта.

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В свою очередь правительство Австралии заявило, что это никак не повлияет на программу вакцинации.

Ранее мы писали, что посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что нет разницы между вакциной Covishield и AstraZeneca – они абсолютно одинаковы.

Также стоит отметить, что Covishield закупили далеко не последние в мире страны, в том числе и Великобритания. Читайте подробнее, где еще используют этот препарат.

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