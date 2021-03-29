Не рынок, не лаборатория. ВОЗ определила главные сценарии появления коронавируса

Роль, которую сыграл на начальных стадиях вспышки коронавируса рынок морепродуктов в китайском Ухане, определить нельзя.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на доклад Всемирной организации здравоохранения, подготовленный после визита ее делегации в Китай.

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В документе, распространенном среди государств-членов ВОЗ, говорится, что рынок мог и не быть первоначальным источником вспышки, "однозначный вывод сделать нельзя".

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Кроме того, "крайне маловероятно", что вспышка коронавируса могла начаться в результате утечки инфекции из лаборатории.

Ученые называют два наиболее вероятных сценария возникновение COVID-19, связанными с передачей вируса от животных к человеку.

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Однако расследование организации не предоставляет окончательных ответов на вопросы, где и когда возник COVID-19. При этом большинство доказательств указывают на то, что это произошло между серединой ноября и началом декабря 2019 года.

Отмечается также и наличие сведений о том, что вирус мог циркулировать еще раньше в других странах, например, Франции и Италии.

"Однако пока качество таких исследований ограничено. Тем не менее, важно расследовать эти возможные ранние события", – говорится в документе.

Официально доклад должен быть опубликован 30 апреля.

Напомним, что ранее представитель Австралии в делегации ВОЗ в Ухане ответил на некоторые вопросы, связанные с появлением коронавируса.