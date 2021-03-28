Не щадят даже детей: на протестах в Мьянме расстреляли более 100 человек (фото, видео)

В Мьянме, где продолжаются протесты против военного переворота, в День вооруженных сил страны, 27 марта силы безопасности в ходе жестокого подавления протестов по всей стране убили 114 человек, в том числе несколько детей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное издание Myanmar Now.

По данным издания, не менее 40 человек, в том числе 13-летняя девочка погибли в городе Мандалае и не менее 27 человек были убиты в Янгоне. Еще один 13-летний подросток погиб в центральном районе Сагаин.

/ Фото: Reuters

27 марта уже назвали самым кровавым днем с момента военного переворота в прошлом месяце.

"Сегодня день позора для вооруженных сил", – заявил представитель группы противников военной хунты CRPH страны.

/ Фото: Reuters Реклама

Резкие заявления уже прозвучали по поводу субботних событий в Мьянме со стороны западных стран. Посол Великобритании Дэн Чугг заявил, что силы безопасности "опозорились", а посланник США назвал насилие ужасающим.

/ Фото: Reuters

Кроме того, в субботу военные самолеты нанесли воздушные удары по деревне на территории, контролируемой вооруженной группой из этнического меньшинства карен, в результате чего погибли по меньшей мере два человека.

Видео: Reuters

Напомним, 23 марта силы безопасности застрелили семилетнюю девочку прямо в ее доме, когда стреляли в ее отца во время рейда по домам протестующих в Мандалае.

1 февраля военные в Мьянме арестовали президента страны Вин Мьина и главу правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи, которая была фактическим лидером страны. После этого в Мьянме начались протесты, которые продолжаются до сих пор