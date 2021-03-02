Не только Саркози: четыре президента, которые сели в тюрьму

Мир полон чудес: "большие посадки", анонсированные в Украине, почему-то начались с Франции. 1 марта стало известно, что бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным в коррупции и торговле влиянием и был осужден на трехлетний срок лишения свободы. (Правда, из них два года – условно.) Какие еще президенты садились в тюрьму и за что, разбирался сайт "Сегодня".

Южная Корея. Пак Кын Хе, 25 лет

Фото: ko.wikipedia.org

Оказывается, это не такой уж и редкий случай в мировой практике. Например, народ Южной Кореи посадил в тюрьму двух своих президентов, причем на длительные сроки.

Падение президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которое привело ее в итоге к четвертьвековому тюремному сроку, началось 29 октября 2016 года, когда 12 тысяч человек вышли на улицы Сеула с требованием отставки президента. Пак Кын Хе обвиняли в том, что она допустила к важным государственным делам свою подругу Цой Сун Силь, которая до этого не занимала никаких постов в госаппарате. Об этом стало известно после того, как в СМИ попали данные с компьютера одного из помощников президента.

Произошло это совершенно анекдотически: журналисты кабельного канала JTBC нашли в мусорном баке одного из отелей Сеула планшет, который содержал сотню секретных документов за 2012-2014 гг. Так стало известно о связи подруги президента Чхве Сун Силь с южнокорейской компанией Samsung.

По версии оппозиции, Сун Силь являлась главным внештатным советником президента Пак Кын Хе, которая часто игнорировала мнение членов правительства и президентского аппарата. По версии прокуратуры, компания Чхве Сун Силь и ее дочери получила от Samsung $3,1 млн на обучение девушки верховой езде в Германии. Платеж был отправлен через главу федерации конного спорта Кореи Санга Чжина, который является президентом Samsung по корпоративным связям. Возникло предположение, что через Сун Силь известная корпорация влияла на решение президента Южной Кореи и лоббировала свои интересы.

Дальше было еще интереснее. Как выяснилось, в семидесятых Пак Кын Хе посещала мистическую секту, где будущая госпожа президент подружилась с дочерью религиозного лидера. А когда Пак Кын Хе заняла высокий пост, то сделала свою подружку-гадалку советником. Чхве Сун Силь окружила главу государства шаманами и ворожеями. Именно под их влиянием президент прекратила экономические отношения с Северной Кореей – ведь те нагадали объединения двух стран в течение нескольких лет.

Теперь Пан Кын Хе, само собой, раскаивается.

"Я искренне прошу прощения у граждан за огромное недоразумение – в сферах экономики и национальной безопасности, которое произошло из-за моей безответственности", – заявила президент Южной Кореи.

Сама же подруга в это время набивала свои карманы. Она создала несколько фондов, в которые перечисляли средства крупнейшие корейские компании. Всего за несколько недель на счетах оказались 72 миллиона долларов.Когда запахло жареным, подруга госпожи президента сбежала в Германию, но там ее нашли и вернули на родину.

10 марта 2017 года Конституционный суд Южной Кореи единогласно утвердил импичмент, после чего полномочия президента были прекращены.

Израиль. Моше Кацав, 7 лет

Фото: "Сегодня"

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. 8-й президент Израиля Моше Кацав – солдат "Шестидневной войны", журналист, самый молодой мэр в истории Израильского государства, четырежды министр трех правительств, в отличие от своих коллег, погоревших преимущественно на коррупции, умудрился попасть в тюрьму за изнасилование.

История любовных "похождений" Кацава началась в 2006 году, когда одна из его помощниц обвинила главу государства в домогательствах. Позже показания против президента дали еще несколько женщин.

63-летний политик, избегая позорного разбирательства, заключил с Минюстом сделку, согласно которой он признал свою вину и уступил президентский пост Шимону Пересу. Взамен с экс-президента были сняты практически все обвинения в изнасиловании и попытках изнасилования, которые фигурировали в первоначальном варианте обвинительного заключения. В итоге осталось лишь обвинение в сексуальных домогательствах к бывшей сотруднице, которую, по словам Кацава, он "по-дружески поцеловал в шею".

30 декабря 2010 года суд Тель-Авива признал бывшего президента Израиля Моше Кацава виновным. 66-летний политик получил семь лет, хотя до заключения сделки ему грозил 16-летний срок.

"Экс-президента Израиля приняли в тюрьме как родного", – писала газета "Коммерсант" в декабре 2011 года.

Корреспондент газеты в Тель-Авиве отметил, что в виде исключения Моше Кацаву позволили въехать на территорию тюремного комплекса "Маасиягу" на личном автомобиле, хотя обычно это строго запрещено. Соседом Кацава по камере стал бывший министр социального обеспечения Шломо Бенизри, отбывавший четыре года за получение взятки и нарушения общественного доверия.

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"Сокамерники уже встретились неделю назад. Шломо Бенизри за хорошее поведение был поощрен тюремными властями коротким отпуском в честь рождения внука и проведения ему обряда обрезания (брит-мила). Воспользовавшись случаем, он навестил Моше Кацава в иерусалимском квартале Рамот, и бывшие политики пробеседовали около двух часов. По данным местных СМИ, экс-президента интересовали условия тюремного содержания в "Маасиягу". Шломо Бенизри поддержал бывшего коллегу морально, а также дал ему несколько полезных советов о том, как вести себя за решеткой", – отмечалось в репортаже.

Несмотря на то, что Кацав в тюрьме отказывался откликаться, как все остальные арестанты, на свой личный номер и носить тюремную робу, он несколько раз получал длительные отпуска.

Единственным, кто оценил сексуальные "подвиги" Кацава, стал президент РФ Владимир Путин.

"Привет передайте своему президенту! Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него! Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!", – заявил Путин израильскому премьеру Эхуду Ольмерту в октябре 2006-го.

Ошарашенный таким напором Ольмерт только и смог ответить, что сейчас Кацаву "не позавидуешь".