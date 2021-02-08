Несмотря на протесты: Нидерланды снова продлили комендантский час из-за COVID-19

Правительство Нидерландов приняло решение продлить комендантский час, ранее введенный как одно из ограничений жесткого карантина, до 2 марта включительно.
Об этом сообщил и. о. министра юстиции страны Фердинанд Грапперхаус, передает NOS.
Комендантский час в Нидерландах действует с 21:00 до 4:30 – в это время запрещено выходить на улицу без уважительной причины.
Также остаются в силе ограничения на работу предприятий общественного питания и магазинов, которые не продают товары первой необходимости.
Министр отметил, что решение о продлении комендантского часа принято в связи что пока остается "много неясностей" и хотя число случаев заражения снижается, пока непонятно, как будет развиваться ситуация дальше с учетом распространения в стране британского штамма COVID-19.
В то же время власти обещают, что после оценки влияние комендантского часа на эпидемиологическую ситуацию это ограничение могут отменить и раньше – этот вопрос будет рассмотрен через две недели.
Напомним, в январе в Нидерландах после принятия властями решения о продлении жесткого локдауна во многих городах люди начали выходить на протесты, которые переросли в погромы магазинов и разбивание чужих машин.
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