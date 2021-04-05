По соседству с Украиной нашли опасную мутацию коронавируса: что о ней известно

Пока что штамм обнаружили лишь у одного заболевшего в городе Сучава

Румынские ученые обнаружили разновидность коронавируса, которая снижает эффективность вакцин.

О новом варианте сообщила 5 апреля пресс-служба Университета имени Штефана чел Маре.

"Мутация E484K представляет большую устойчивость к созданным вакцинами антителам, что снижает эффективность вакцин", – говорится в заявлении вуза.

Опасный штамм является мутацией британской мутации вируса и был найден в румынском городе Сучава.

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На этом фоне ученые заключили соглашение о сотрудничестве с больницами семи уездов Румынии, чтобы проверять анализы заболевших.

Университет заявил о готовности наладить подобное сотрудничество и с другими медучреждениями страны, чтобы сформировать объективную картину имеющихся в Румынии штаммов.

Напомним, в прошлом месяце украинские исследователи тоже сообщили о новой мутации британского штамма коронавируса – она отличается от тех, которые были впервые обнаружены у пациентов в Лондоне в декабре 2020 года.

Стоит отметить, что глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий объясняет распространением именно британского штамма всплеск заболеваемости COVID-19 в Украине.

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