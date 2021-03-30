Ни одного астронавта: у Маска показали первый гражданский экипаж SpaceX

SpaceX впервые запустит в космос корабль без профессиональных космонавтов

Американская космическая компания SpaceX объявила о первом в истории экипаже для полета за пределы планеты, в котором нет ни одного профессионального астронавта.

Об этом говорится в видео, опубликованном на YouTube-канале компании 30 марта.

В первый гражданский экипаж SpaceX Inspiration4 входят двое мужчин и две женщины:

командир – американский бизнесмен Джаред Айзекман;

пилот – женщина-исследователь Ниас Проктор;

бортовой врач – медик Хейли Арсенокс;

бортинженер – ветеран ВВС и сотрудник оборонной корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски.

/ Фото: Reuters

Перед полетом членов миссии ожидает тщательная подготовка в SpaceX.

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Как ожидается, к звездам они отправятся до конца года. В космос их выведет ракета-носитель Falcon 9, а сам полет будет длиться три дня.

Спонсором проекта является 38-летний Айзекман – он полностью оплатил полет. Благодаря своему участию он собирается собрать не менее 200 млн долларов для детской клиники St. Jude Children's Research Hospital в штате Теннесси.

В команду набирали тех, кто сделает наибольшее пожертвование.

Напомним, что сегодня SpaceX провела летные испытания прототипа космического корабля Starship SN11. Взрыв аппарата сняли на видео:

Также ранее стал известен состав первого туристического экипажа на Международной космической станции.