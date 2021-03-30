Ни одного астронавта: у Маска показали первый гражданский экипаж SpaceX

Американская космическая компания SpaceX объявила о первом в истории экипаже для полета за пределы планеты, в котором нет ни одного профессионального астронавта.
Об этом говорится в видео, опубликованном на YouTube-канале компании 30 марта.
В первый гражданский экипаж SpaceX Inspiration4 входят двое мужчин и две женщины:
- командир – американский бизнесмен Джаред Айзекман;
- пилот – женщина-исследователь Ниас Проктор;
- бортовой врач – медик Хейли Арсенокс;
- бортинженер – ветеран ВВС и сотрудник оборонной корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски.
/ Фото: Reuters
Перед полетом членов миссии ожидает тщательная подготовка в SpaceX.
Как ожидается, к звездам они отправятся до конца года. В космос их выведет ракета-носитель Falcon 9, а сам полет будет длиться три дня.
Спонсором проекта является 38-летний Айзекман – он полностью оплатил полет. Благодаря своему участию он собирается собрать не менее 200 млн долларов для детской клиники St. Jude Children's Research Hospital в штате Теннесси.
В команду набирали тех, кто сделает наибольшее пожертвование.
Напомним, что сегодня SpaceX провела летные испытания прототипа космического корабля Starship SN11. Взрыв аппарата сняли на видео:
Также ранее стал известен состав первого туристического экипажа на Международной космической станции.
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