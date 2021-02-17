Никакого партнерства с Россией: НАТО меняет концепцию из-за агрессии Кремля

Из-за поведения Китая и России генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал НАТО пересмотреть стратегическую концепцию организации, которая была принята больше 10 лет назад.

Об этом он заявил после онлайн-заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны 17 февраля.

"Я считаю, что настало подходящее время. У нас есть концепция от 2010 года, которая очень хорошо отвечает нашим потребностям, но на сегодняшний день ситуация изменилась. Например, она не учитывает изменение баланса сил и подъем Китая, изменения климата", – сказал Столтенберг.

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Кроме того, в новой концепции должны быть приняты во внимание действия России.

"В концепции от 2010 года мы говорили о партнерстве с Россией, но с тех пор мы стали свидетелеями ее агрессивных действий по отношению к соседям и ситуация сильно изменилась", – добавил генсек НАТО.

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Столтенберг также считает, что новая концепция должна "укрепить связь Европы и Северной Америки", а также подтвердить общие ценности стран-членов организации.

Кроме того, он призвал сделать НАТО площадкой политического диалога для всех "одинаково мыслящих стран" для "для противостояния России и Китаю".

Новая стратегическая концепция военного блока должна быть принята на саммите НАТО, который состоится в начале года в Брюсселе.

Напомним, недавно Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов к столкновению с РФ.

Также мы писали, что ранее генсек призвал членов Альянса увеличивать расходы на оборону и повышать готовность вооруженных сил противостоять агрессивным действиям России и подъем Китаю.