Новая норма? В Израиле прошел концерт "только для вакцинированных"

В стране ввели пропуска Green Pass для тех, кто переболел коронавирусом, или принял вакцину

Благодаря успешной вакцинации от коронавируса, Израиль смягчил карантинные ограничения и возобновил культурные мероприятия – в стране прошел необычный концерт, на который пускали только людей с иммунитетом от COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Выступление израильской певицы Нурит Гальрон проходило под открытым небом в тель-авивском парке Яркон. Чтобы попасть на него, необходимо было предъявить Green Pass.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Этот сертификат был подтвержден правительством и подтверждает, что имеющий его получил обе дозы вакцины или вылечился от COVID-19 и предположительно имеет иммунитет.

Фото: REUTERS/Amir Cohen Реклама

Такая система пропусков была запущена в Израиле на минувших выходных. Green Pass действителен в течение шести месяцев после полного курса вакцинации и позволяет посещать тренажерные залы, бассейны, театры и отели.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Стоит отметить, что, благодаря оперативному развертыванию вакцины Pfizer-BioNTech, Израиль стал мировым лидером в сфере иммунизации населения. На данный момент как минимум одну из двух необходимых доз вакцины получила уже почти половина израильтян.

Напомним, что через три недели после начала массовой вакцинации в Израиле начался спад заражений и госпитализаций из-за COVID-19.

Видео: Сегодня

Но, несмотря на это, власти приняли решение продлить запрет на въезд и выезд из страны до 6 марта.