Новая вакцина от COVID-19: всего один укол и 66% эффективности

Спустя 28 дней после ее введения она продемонстрировала полную защиту от госпитализации

Однокомпонентная вакцина Johnson & Johnson показала эффективность на уровне 66% для предотвращения среднего и тяжелого течения коронавируса.

Об этом говорится в заявлении компании

"Вакцина показала эффективность в 72% в США и 66% в целом для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 через 28 дней после вакцинации", – говорится в сообщении.

Читайте также: Степанов рассказал, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса

Реклама

Для предотвращения тяжелого течения эффективность составила 85%.

Спустя 28 дней после ее введения она продемонстрировала полную защиту от госпитализации в связи с коронавирусом и от смерти по этой причине.

Как сообщали ранее, как заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, распространение коронавируса не сможет остановить даже масштабная вакцинация. Странам мира не стоит рассчитывать на избавление от COVID-19 в 2021 году.

Ранее в ВОЗ предупредили: есть большая вероятность, что коронавирусная инфекция станет эндемическим заболеванием, которое будет появляться снова.