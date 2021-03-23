Новые выводы Венецианской комиссии по реформе КСУ: что похвалили, за что пожурили

Венецианская комиссия 22 марта обнародовала заключение в отношении законопроекта № 4533 о Конституционном Суде Украины и конституционной процедуре, отметив улучшения и рекомендовав исправить недостатки.

Соответствующий документ опубликован на сайте Комиссии.

За что похвалили

Венецианская комиссия приветствовала отозвание президентом Владимиром Зеленский законопроекта, приостанавливающего полномочия всех судей Конституционного Суда (№4288).

В новом проекте закона о конституционной процедуре были учтены предыдущие рекомендации Венецианской комиссии появилось много улучшений.

Нововведения в области конституционных жалоб и открытости конституционного судопроизводства, формирование сенатов и коллегий, распределения дел, доступа к материалам дела, дисциплинарной ответственности судей и внутреннего функционирования Конституционного Суда.

Рекомендации

Cудей КСУ следует выбирать с участием международных экспертов (было в предыдущих рекомендациях). В Венецианской комиссии раскритиковали норму, которой предложено разрешить действующим депутатам претендовать на место в Конституционном Суде.

Рассмотрение конституционных жалоб, в ходе которых положение признается неконституционным, должно передаваться в Большую палату, только если есть запрос на это президента или парламента.

Инициативу возбуждения дисциплинарного производства следует передать от исполнительной власти Национальному агентству по борьбе с коррупцией.

В новом законопроекте не хватает "постепенных санкций": за дисциплинарные проступки ниже "серьезного дисциплинарного проступка" должны быть предложены альтернативные санкции – такие как предупреждения, выговоры, снижение заработной платы и т. д., которые принимаются большинством судей.

Суд должен иметь возможность пересмотреть свое собственное решение в случае, если один из проголосовавших за это решение судей в дальнейшем был осужден в последней инстанции за получение взятки.

Напомним, в декабре Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение о законодательной ситуации в отношении механизмов противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного Суда Украины о признании незаконной уголовной статьи о незаконном обогащении чиновников.

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Также напомним, что 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. После этого КСУ чуть было не распустили.