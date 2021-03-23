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Новые выводы Венецианской комиссии по реформе КСУ: что похвалили, за что пожурили

23 марта, 03:47

Юлия Безпечная

Комиссия дала Украине ряд рекомендаций по конституционной процедуре

Венецианская комиссия 22 марта обнародовала заключение в отношении законопроекта № 4533 о Конституционном Суде Украины и конституционной процедуре, отметив улучшения и рекомендовав исправить недостатки.

Соответствующий документ опубликован на сайте Комиссии.

За что похвалили

Рекомендации

Напомним, в декабре Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение о законодательной ситуации в отношении механизмов противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного Суда Украины о признании незаконной уголовной статьи о незаконном обогащении чиновников.

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Также напомним, что 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. После этого КСУ чуть было не распустили.

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