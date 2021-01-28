Новый госсекретарь США намекнул России на санкции из-за Навального

Пока Америка изучает ситуацию с российским оппозиционером и потом может наказать Кремль

Госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул, что Америка может принять меры против России из-за задержания оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он сказал журналистам, передает пресс-служба Госдепа.

По его словам, в США обеспокоены не только задержанием Навального, но и в целом ситуацией с правами человека в России, особенно в свете последних протестов.

"По всем направлениям, как сказал президент (Джо Байден. – Ред.), мы рассматриваем все действия, которые вызывают у нас глубокую озабоченность, будь то обращение с господином Навальным и, в частности, очевидное использование химического оружия при попытке его убийства… И что еще важнее, его голос – это голос многих россиян, и он должен быть услышан, а не заглушен", – сказал Блинкен.

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На вопрос журналиста, не исключает ли он принятия каких-либо мер, если с Навальным что-то случится, госсекретарь ответил: "Ничего не исключаю. Но мы хотим завершить полный анализ (происходящего)".

Как сообщали новости "Сегодня", 17 января Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево". Арест оппозиционера объяснили нарушением условий досрочного освобождения по делу "Ив Роше".

Навальному по делу "Ив Роше" грозит 3,5 года колонии. А вот СМИ узнали, что Кремль хочет накинуть ему еще 10 лет по какому-то другому делу. Сам же Навальный дал понять Путину – вешаться на оконной решетке и вскрывать вены не намерен.

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