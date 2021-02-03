Новый космический корабль SpaceX взорвался при посадке: видео

Компания миллиардера Илона Маска SpaceX провалила новый тестовый полет корабля Starship SN9, который в будущем планируют использовать для покорения Луны и Марса.

Об этом сообщает CNN.

Девятые по счету испытания, которые проходили 2 февраля, завершились неудачей. Прототип ракеты взорвался при попытке приземления. Причина случившегося пока что неизвестна.

Корабль был запущен со стартовой площадки возле городка Бока Чика в штате Техас. Сейчас там же устанавливают модификацию Starship SN10.

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Всего же SpaceX одновременно строит семь различных модификаций космического корабля. Однако для пуска каждой из них необходимо разрешение Федерального управления гражданской авиации США.

Starship является космическим многоразовым кораблем следующего поколения, который SpaceX надеется использовать для доставки людей на Марс и другие планеты Солнечной системы.

Напомним, что тестовый полет предыдущей версии корабля Starship SN8 тоже оказался неудачным – после запуска ракета попросту не смогла взлететь.

Также мы писали, что первый полет Starship на околоземной орбите Илон Маск анонсировал уже в 2021 году.