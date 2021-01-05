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Новый скандал с вакциной Pfizer: двое человек умерли после укола

5 января, 20:24

Стас Кожемякин

Власти выясняют, есть ли взаимосвязь между смертью и инъекцией

В Норвегии, где недавно началась национальная кампания по вакцинации, скончались двое человек, которых привили средством от коронавируса Pfizer/BioNTech.

Об этом 5 января сообщила пресс-служба Норвежского агентства лекарственных средств.

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Отмечается, что погибшие были жителями домов престарелых, а вакцину они приняли за несколько дней до смерти.

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"Сейчас вакцинируются самые слабые и уязвимые люди, у которых есть серьезные заболевания. В связи с этим могут быть смертельные случаи вскоре после вакцинации", – говорит директор агентства Стейнар Мадсен.

На данный момент экспертам предстоит выяснить, была ли вакцина причиной смерти или это стало совпадением.

В ведомстве отмечают, что на данный момент в норвежских домах престарелых фиксируют около 400 смертей в неделю. Спустя некоторое время власти собираются представить доклад насчет того, как это изменится после начала вакцинации.

Ранее аналогичный скандал разгорелся и в Швейцарии, где скончался пожилой человек, которому тоже ввели препарат, разработанный Pfizer/BioNTech.

Видео: Сегодня

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