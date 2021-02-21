Обломки падали во дворы: в США у пассажирского самолета загорелся двигатель (фото, видео)

В Соединенных Штатах у самолета Boeing 777 с 241 пассажиром на борту, который вылетел из Денвера (штата Колорадо), во время полета загорелся двигатель, в результате чего обломки обшивки разлетелись по нескольким городкам – некоторые крупные куски упали в жилом районе города Брумфилд.

Об этом сообщает Fox News.





Лайнеру пришлось вернуться в аэропорт Денвера, где он успешно приземлился – в результате отказа двигателя никто не пострадал. Также нет информации о пострадавших из-за падения обломков.



В то же время полиция Брумфилда попросила местных жителей, в чьи дворы упали обломки, не трогать их, а сообщать о находке властям.





Напомним, 20 января в США в округе Монро штата Нью-Йорк потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились три человека, все погибли.

Мы также сообщали, что в Бразилии в январе потерпел крушение самолет с футболистами на борту – шесть человек погибли.