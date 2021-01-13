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Объявить импичмент и арестовать: под Капитолием митингуют противники Трампа (фото)

13 января, 22:19

Юлия Безпечная

Люди также выступают против сторонников президента в Конгрессе

В Вашингтоне (США) на фоне дебатов в Палате представителей Конгресса США о вынесении импичмента Дональду Трампу под Капитолием проходит протест противников действующего президента.

Протест против Трампа у Капитолия / Фото: Reuters

Люди протестовали также против республиканцев в Конгрессе, которые не хотят голосовать за импичмент Трампа.

/ Фото: Reuters

Митингующие также предлагали не только объявить президенту импичмент, но и арестовать его.

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/ Фото: Reuters

Полиция пыталась оттеснить протестующих.

/ Фото: Reuters

Напомним, в Палате представителей Конгресса США проходят двухчасовые дебаты, после которых состоится итоговое голосование, по результатам которого Палата представителей может принять резолюцию об импичменте Дональда Трампа.

После этого резолюцию должны передать для рассмотрения и голосования в Сенат.

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