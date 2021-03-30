Очередной "космолет Илона Маска" взорвался: видео

В американском штате Техас завершились испытания очередного прототипа космического корабля Starship, построенного компанией Илона Маска SpaceX.

Высотные испытания модели SN11, как и ее предшественников, завершились взрывом при посадке.

Запуск по традиции совершили с космодрома в городе Бока-Чика.

Предполагалось, что Starship должен достичь высоты примерно 10 километров, после чего начать аэродинамически управляемое снижение с последующим приземлением. Эти летные испытания стали для Starship уже четвертыми.

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Ни в SpaceX, ни лично Илон Маск пока никаких заявлений по поводу запуска не делали.

Изначально запуск должен был состояться 29 марта, однако в этот день Маск заявил, что испытания переносятся – инспектор Федерального авиационного управления США не успел добраться до космодрома Starbase к началу.

Starship задумывали как многоразовый космический корабль, предназначенный для доставки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и еще дальше.

В SpaceX свое творение называют "самой мощной в мире ракетой-носителем из когда-либо созданных, способной доставлять на околоземную орбиту более 100 тонн грузов".

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что SpaceX отправит ракеты на Марс задолго до конца нынешнего десятилетия и построит там свою базу.