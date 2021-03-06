Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше: "Это был ад, люди кричали о помощи"

Число жертв может возрасти, ведь несколько человек находятся в больницах в критическом состоянии

Смертельное ДТП в Польше, в которое попал автобус с украинцами, было настоящим адом, ведь там погибли люди, а раненые звали на помощь.

Об этом очевидцы трагедии рассказали в комментарии телеканалу TVN 24.

"Адище. Люди кричали, звали на помощь, – вспоминает один из участников аварии, – Нам нечем было им помочь".

Второй добавляет, что "полиция и медики поработали хорошо". "Они прибыли быстро", – отмечает он. В спасательной операции участвовали 30 пожарных расчетов и два вертолета.

Agencja Gazeta/Patryk Ogorzalek

Первоначально службы сообщили о шести погибших в результате аварии, но утром пресс-секретарь Подкарпатского воеводства Михал Мельничук сообщил, что погибло пять человек.

Он также отметил, что это число может увеличиться, так как несколько человек находятся в больницах в критическом состоянии. Пострадал 41 человек. Некоторые из них попали в больницы чуть позже, так как изначально, находясь в шоке, не чувствовали никаких травм.

Пресс-секретарь службы скорой помощи Перемышля Марек Яновски рассказал, что у пострадавших – множественные травмы головы, позвоночника, живота и конечностей.

Воевода Подкарпатья Ева Лениарт сообщила, что налажена связь с консульскими службами Украины, также прибыл консул из Люблина. По ее словам, попавшие в ДТП лица сейчас пребывают в общежитии в Ярославе, они обеспечены горячей пищей и напитками, за ними наблюдают психологи.

Agencja Gazeta/Patryk Ogorzalek

"Когда будет принято решение, что они смогут продолжить путешествие и будут готовы сделать это сами, они будут доставлены к дорожному переходу в Корчевой, и там, в свою очередь, их будет ждать украинский автобус, который доставит их к месту назначения", – добавила она.

Воевода сказал, что люди, путешествующие на автобусе, не были организованной группой. Это был маршрутный автобус, который забирал людей с остановок на маршруте. "Эти люди не знали друг друга", – сказала она.

Напомним, генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире канала "Украина 24" заявил, что пока не удалось идентифицировать тела погибших.

Это уже не первый случай гибели украинцев в ДТП в Польше:

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