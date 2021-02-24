Одна от всех мутаций: Франция начала испытания новой COVID-вакцины

В скором времени Франция может обзавестись еще одной вакциной от коронавируса – вдобавок к Sanofi о начале испытаний своего препарата сообщила и биотехнологическая компания Xenothera.
Об этом сообщает газета Le Parisien.
В испытаниях вакцины Xav-19 примут участие 400 добровольцев из 40 больниц страны. Исследования будут проходить при координации университетского госпиталя Нанта. В настоящее время набрали уже 67 пациентов в 21 госпитале.
Данный препарат основан на использовании поликлональных антител, которые были получены на основе антител свиней – это видоизмененные и глико-инженерные гуманизированные антитела.
Испытания позволят оценить эффективность вакцины против COVID-19. И если показатель окажется достаточно высоким, французский фармрегулятор – Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения – может выдать разрешение на экстренное применение препарата.
Эта мера позволит не ждать, когда будет получено стандартное разрешение на ее продажу. К слову, компания уже начала готовиться к массовому выпуску.
В Xenothera утверждают, что, благодаря использованию поликлональных антител, их вакцина эффективна против различных штаммов коронавируса.
Напомним, что власти Франции решили превратить ночные клубы в центры экстренной вакцинации от коронавируса.
Также ранее ВОЗ пообещала компенсацию за побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 в странах-участницах программы COVAX.
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