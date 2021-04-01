"Однажды я совсем пропал". Сын Байдена рассказал, как победил наркоманию

В своих мемуарах Хантер Байден поделился опытом борьбы с зависимостью от крэка

Младший сын президента США Хантер Байдена рассказал о том, как впал в наркозависимость, из-за которой в 2015 году распался его брак с первой женой – Кэтлин Бахл.

Об этом пишет New York Times, которая ознакомилась с его мемуарами "Прекрасные вещи" (Beautiful Things).

"Я покупал крэк (курительная разновидность кокаина – ред.) на улицах Вашингтона и варил его самостоятельно в отельном номере в Лос-Анджелесе", – пишет младший сын Джо Байдена в своей автобиографии.

В прошлом году на китайской социальной платформе GTV были опубликованы фото со взломанного ноутбука Хантера Байдена, на которых он принимает участие в оргиях и принимает наркотики.

Он утверждает, что впервые попробовал шампанское в возрасте около 8 лет и именно это привело к злоупотреблению алкоголем – после 20 лет он стал пить каждый день после работы и "всегда мог выпить впятеро больше кого бы то ни было".

Со временем это привело к тому, что Хантер Байден "не мог пройти ни квартала от алкогольного магазина до дома, чтобы не сделать глоток из бутылки".

"Всего за последние пять лет распался мой брак, который длился два десятилетия, мне в лицо тыкали пистолет, и однажды я совсем пропал – жил в мотелях по 59 долларов за ночь. Мою семью это пугало даже больше, чем меня самого", – говорится в книге.

Изначально ему не могли помочь даже эксперты – после реабилитации он неоднократно прямиком шел в приюты для бездомных, чтобы раздобыть наркотиков. Однажды он даже позволил своему драгдилеру поселиться в своем доме.

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Среди прочего Хантер Байден вспоминает помощь своих близких и, в частности, отца.

"Он никогда не давал мне забыть, что еще не все потеряно. Он никогда не бросал, не избегал меня и не осуждал меня, как бы плохо мне ни было", – пишет он о Джо Байдене.

В своих мемуарах мужчина утверждает, что сечас он "чист", и благодарит за это свою вторую жену Мелиссу Коэн (пара поженилась в 2019 году). Уже через несколько часов после знакомства он рассказал женщине, что является наркоманом, на что она ему ответила: "Больше нет. С этим покончено".

Официально мемуары должны выйти 6 апреля.

Напомним, что старший сын Джо Байдена, Бо, скончался от онкозаболевания в 2015 году.

Стоит отметить, что наркозависимость – не единственный скандал, связанный с Хантером Байденом. В прошлом году республиканцы в Сенате заявили о существовавшем конфликте интересов во время его работы в Украине.

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