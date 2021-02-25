Одним абзацем. Как армянская оппозиция объявила Пашиняну бессрочный протест

25 февраля в Армении между сторонниками и противниками премьер-министра страны Никола Пашиняна обострился конфликт, который в дальнейшем перерос в массовые столкновения.

Что происходило в Ереване 25 февраля:

Никол Пашинян освободил от должности замначальника Генштаба Оника Гаспаряна. В ответ Генштаб Армении потребовал от Пашиняна уйти в отставку, на что премьер-министр призвал своих сторонников выйти на улицы Еревана. Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота. Его сторонники и противники устроили стычки, а оппозиционные фракции в парламенте инициировали внеочередное заседание Национального Собрания, чтобы обсудить возможные пути выхода из кризиса. В полиции заявили, что обеспечивают поддержание общественного порядка, но противники премьер-министра провели митинг и объявили бессрочную акцию протеста. Ближе к вечеру они установили палатки около здания парламента и остались там на ночь. Глава армянского правительства Никол Пашинян не намерен покидать свою страну даже после попытки военного переворота.

Протесты в Армении, фото: Stepan Poghosyan/Photolure via REUTERS Реклама

Фото: REUTERS/Artem Mikryukov

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