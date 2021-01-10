"Оголенная грудь — знак протеста": в Праге прошла акция из-за карантина (фото)

Сегодня в Праге на Староместской площади протестовали представители малого и среднего бизнеса. Предпринимателипросили правительство отменить карантин.
Об этом сообщает издание idnes.cz.
Демонстранты не согласились с мерами правительства. Они считают, что власть вызвала "пандемию бедности".
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На стороне протестующих выступил бывший президент Вацлав Клаус.
"Достаточно всех запретов и приказов, которые рушат нашу жизнь и деятельность!" – критиковал он меры правительства.
Во время митинга выступил музыкант Даниэль Ланда, ставший главным героем демонстрации.
"Мы – сила, но мы не насилие. Мы – сила, которая должна подталкивать правительство к разумным решениям, чтобы мы могли дышать", – сказал он.
По оценкам полиции, на Староместской площади собралось около 2000 человек.
Мероприятие длилось около полутора часов, а завершилось все исполнением государственного гимна.
Напомним, ранее прошел новый COVID-бунт в Словакии. Бары и рестораны планировали открыть, несмотря на запреты.
Кроме того, несмотря на объявленную в Словакии чрезвычайную ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, в стране прокатилась волна протестов против COVID-ограничений, принятых правительством Игоря Матовича.
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