ОМОН в России умышленно калечил протестующих: опубликовано видео

Российские омоновцы, разгонявшие митинги в поддержку Алексея Навального, не только жестоко избивали протестующих, но и преднамеренно их калечили.

Такой вывод можно сделать из видео, выложенного Telegram-каналом Ateo.

На 23-секундном ролике видно, как здоровые полицейские и бойцы ОМОНа за ноги тащат в автозак двоих худощавых ребят. В какой-то момент упирающегося парня бросают на асфальт и его нога оказывается на бордюре, после чего омоновец наносит несколько сильных ударов по голени и коленному суставу молодого человека и наступает берцем на обездвиженную конечность.

Реклама

Видео: Ateo

Напомним, в России разразился скандал, когда в Санкт-Петербурге омоновец ударом ноги в живот "отправил в нокаут" 54-летнюю Маргариту Юдину, пытавшуюся протестовать против задержания подростков. Женщина потеряла сознание и попала в реанимацию – врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и открытую гематому затылка.

Несмотря на принесенные в больницу цветы и извинения силовика, Юдина будет добиваться наказания для омоновца. По ее словам, силовик смотрел ей в глаза, когда бил. А рассказы о том, что его "залили газом", поэтому забрало шлема запотело и он не видел, что происходит – это ложь.