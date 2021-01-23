"Она утонула": рассказываем о знаменитом интервью Путина Ларри Кингу

В США от коронавируса умер известный американский журналист Ларри Кинг.В Сети вспомнили его общение с президентом России Владимиром Путиным о подлодке "Курск", которая затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года – погибли все 118 членов экипажа. Кинг пообщался с российским президентом в сентябре этого же года.

Ларри Кинг и Путин

Кинг с 1985 года вел на CNN свое авторское шоу Larry King Live. Оно было самой популярной программой в истории канала и выходило рекордное количество времени, до 2010 года. Собеседниками Ларри Кинга были многие влиятельные люди. Среди них Дональд Трамп, Билл Клинтон и Владимир Путин.

Интервью Кинга с Путиным стало известным во всем мире. В нем российский президент довольно неоднозначно ответил на вопрос о затонувшей подводке "Курск".

Кинг спросил у Путина, что же все таки произошло с судном и можно ли было предотвратить трагедию. После вопроса собеседник журналиста растерялся, и на несколько секунд в студии была тишина. Но вдруг Путин с улыбкой ответил: "Она утонула". Такой очевидный и в тоже время циничный ответ шокировал, возмутил и обескуражил зрителей во всем мире.

Спустя несколько секунд президент России пустился в рассуждения о судьбе подлодки, но всему мировому сообществу запомнилась именно первая реакция на вопрос.

Позже на на вопрос, что бы он изменил в своих действиях после известия о затонувшей подлодке, он ответил, что отменил бы "рабочие встречи по месту отдыха в Сочи".

По словам Путина, "можно было в этой части поступить иначе", поскольку его действия "использовали для определенных атак, для раскачивания самого института президентской власти, а это само по себе уже плохо и вредно для государства".

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Оказалось, что вопрос собственного имиджа в связи с гибелью "Курска" очень волновал Путина. Это, также, подтверждают и стенограммы переговоров Путина с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном.

Larry King Live на росТВ

В 2013 году права на новую программу Кинга, который к тому времени ушел с CNN, купила телекомпания Russia Today. Российские журналисты начали распространять информацию, что Кинг станет ведущим RT, но он сразу же опроверг все слухи.

"RT меня не нанимал. Они купили лицензию на показ моих передач и будут транслировать их на своем канале", – заявил в 2013 году Кинг.

По его словам, права на новую передачу Larry King Now принадлежат ему самому, а также продюсерской компании Ora TV, которую он основал вместе с мексиканским миллиардером Карлосом Слимом.

Он обратил внимание, что производить передачи будет именно Ora TV, а Russia Today на содержание программ влиять никак не сможет.

Ранее мы вспоминали самые известные факты о Ларри Кинге. В частности, его шоу занесено в книгу рекордов Гиннеса и у него есть звезда на "Аллее славы".