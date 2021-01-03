Оползень в Норвегии унес жизни 7 человек: спасателям пока не удалось найти выживших

В Норвегии спасатели обнаружили в воскресенье, 3 января, в районе сошедшего 30 декабря оползня еще несколько тел погибших. На данный момент количество жертв катаклизма составило семь человек, еще трое считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает норвежское издание NRK.
В предыдущие дни спасательные работы проходили только днем, сегодня власти заявили, что они продолжатся и вечером, и ночью – спасатели все еще надеются найти под руинами выживших.
Руководитель группы спасения пожарной части Инге Мюрер рассказал, что поиск осложнен тем, что из-за обломков зданий и веток на месте трагедии довольно сложно передвигаться.
"Мы ищем ямы и места, где могут быть полости", – рассказал он журналистам.
Напомним, в Норвегии, юг которой в последние дни года засыпали снегопады, сошел оползень, разрушивший много домов, а десятки людей пострадали и пропали без вести.
Грязевой поток обрушился на жилой район в деревне Аск, находящейся в коммуне Еррум недалеко от столицы страны Осло. Было снесено около 14 зданий.
На месте трагедии образовался огромный котлован с руинами домов на дне.
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