"Останавливают и ведут в бус": в Минске задерживают гуляющих по городу людей (видео)

Задержаны более 100 человек

В воскресенье, 31 января, в центре Минска милиция задерживала гуляющих людей по проспекту Независимости.

Как сообщает Euroradio.fm, в Минске никакие акции не планировались.

На видео видно, как неизвестные заводят в бус двух девушек, которые до этого стояли у входа в магазин "Центральный".

И хотя о причинах пока не известно, людей задерживали около выхода из метро "Октябрьская", у здания КГБ, на улице Интернациональной.

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Также в Минске была задержана швейцарская журналистка Лузия Чирки. Предварительно установлено, что она работает в Беларуси официально.

Согласно информации правозащитного центра "Весна", задержаны более 100 человек.

К слову, Международная правозащитная организация Amnesty International осудила продолжающиеся уже почти полгода пытки в отношении протестующих в Беларуси.

Напомним, ранее в центре Минска произошел самоподжог – мужчина совершил публичную попытку самоубийства напротив Дома правительства на площади Независимости.

Также мы писали, что 19-летний Илья Войткевич получил два года ограничения свободы за негативный комментарий об Александре Лукашенко в соцсети.