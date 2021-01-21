Европейский парламент потребовал помешать завершению строительства российского газопровода "Северный поток – 2" из-за ареста в Москве оппозиционера Алексея Навального.
Как сообщили в пресс-службе ЕП, документ был принят 21 января голосами 581 евродепутатов. Еще 50 проголосовали "против", а 44 воздержались
Стоит отметить, что резолюция несет рекомендательный характер. Дальнейшее решение по данному вопросу будет принято Совет Евросоюза.
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Европарламентарии требуют:
- немедленного и без предварительных условий освободить Алексея Навального и всех, кто был задержан в связи с его возвращением в Россию (в частности, соратников и демонстрантов);
- немедленно и навсегда остановить строительство газопровода "Северный поток — 2";
- ужесточить санкции против России в целом, кремлевских пропагандистов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину олигархов и членов их семей, а также всех лиц и организаций, причастных к аресту Навального;
- использовать появление новой администрации США как импульс для укрепления трансатлантического единства в защите демократии и основных демократических ценностей от авторитарных режимов.
Напомним, что ранее правовой комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовал за срочные дебаты по делу об отравлении Навального.
17 января сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ задержали оппозиционера в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся из Германии, где с августа находился на лечении после отравления боевым ядом "Новичок". Суд принял решение поместить его под стражу на 30 дней.
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