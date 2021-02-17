Освободить немедленно. ЕСПЧ обратился к России из-за Навального

Европейский суд по правам человека потребовал от властей России незамедлительно освободить оппозиционера Алексея Навального из следственного изолятора, где его содержат.

Как сообщили на сайте политика, соответствующее решение было принято накануне.

Читайте также: Космос, андроиды и новый мир: Навальный рассказал о своей жизни в СИЗО

"16 февраля 2021 года Палата из семи судей Суда решила в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства дать указание России в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда освободить заявителя", – говорится в решении ЕСПЧ.

Реклама

Алексей Навальный обратился в Европейский суд еще 20 января. То есть, до решения суда заменить ему условный срок реальным.

По словам директора "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова, ЕСПЧ применяет 39 правило своего регламента, когда "нужно принять какие-то срочные меры которые касаются жизни и здоровья человека".

В большинстве случаев эти правила касаются беженцев, которым в случае депортации на родину может грозить смертельная опасность, или если заключенному человеку в камере СИЗО плохо, а медицинскую помощь ему не оказывают

"Нет варианта, что Россия не исполнит это решение, даже Турция такие решения исполняет. Россия всегда исполняла такие решения, исполнит его и сейчас", – утверждает Жданов в своем Telegram.

Тем временем, пресс-служба московских судов сообщила о назначении на 20 февраля новых судебных заседаний с Алексеем Навальным: в 10:00 (по московскому времени) состоится рассмотрение апелляционной жалобы по делу "Ив Роше", а в 14:00 – суд по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.

Напомним, ранее страны Балтии и Польша приступили к разработке санкционного "списка Навального", в который войдут люди, причастные к его задержанию, помещению под стражу, суду, а также вероятные заказчики репрессий.

Видео: Сегодня