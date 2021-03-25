"Освободите моего мужа немедленно": жена Навального обратилась к Путину

Недавно стало известно, что у отбывающего срок в колонии российского оппозиционера Алексея Навального начались проблемы со здоровьем, но его жена Юлия утверждает, что это случилось еще месяц назад.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"Все, кто знаком с Алексеем, знают: он не будет жаловаться до последнего. Будет терпеть, стараться справиться сам и шутить", – пишет Юлия Навальная.

Она утверждает, что проблемы со спиной у ее мужа начались месяц назад – когда он находился в московском СИЗО, но после этапирования в колонию его состояние усугубилось.

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Поэтому она нашла врача, который был готов приехать и осмотреть Алексея Навального, а адвокаты писали соответствующие ходатайства.

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"Алексей запрещал нам говорить об этом, чтобы это не выглядело, как будто он жалуется", – признает Юлия Навальная.

По ее словам, супруг просил передать лекарства, но тюремщики не пропустили ни медикаменты, ни записку с гимнастическими упражнениями, которые могут облегчить боль.

Причиной болей в спине Юлия Навальная называет и прошлогоднее отравление боевым ядом "Новичок", и репрессии со стороны администрации колонии, где оппозиционеру "не дают нормально спать, будя по ночам каждый час".

В связи с этим жена Навального потребовала предоставить ему "возможность лечиться у тех врачей, которым он доверяет" и обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, отметив, что он читает ее обращения к нему.

"Я требую немедленно освободить моего мужа, Алексея Навального, которого он (Путин – ред.) запихнул в тюрьму незаконно. Запихнул потому, что боится политической конкуренции и хочет сидеть на троне до конца жизни. То, что происходит сейчас, – это личная месть и расправа над человеком, которая происходит у нас на глазах. Это должно быть немедленно прекращено", – резюмировала Юлия Навальная.

Напомним, ранее российский правозащитник Руслан Вахапов заявил, что в колонии колонии № 2 в городе Покров Владимирской области, где содержат Навального, "все не рады" его появлению.