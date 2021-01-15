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От COVID-19 в мире умерли более двух миллионов человек

15 января, 20:10

Оксана Тесленко

Украина находится на 19-м месте

Количество умерших от COVID-19 по всему миру достигло 2 000 905 человек.

Об этом сообщают данные Университета Джонса Хопкинса, который собирает данные в реальном времени.

Больше всего смертей зарегистрировано:

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Украина находится на 19-м месте — 21,479 смертей. Всего в мире, по данным Университета Хопкинса на 15 января, за время эпидемии зафиксировали 93,4 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 23,4 миллиона приходится на США.

Как ранее заявил министр здравоохранения Максим Степанов, массовая вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале.

Напомним, почему вакцинация от коронавируса проводится в два этапа, рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко.

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