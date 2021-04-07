От границ Украины и до Камчатки: Россия начала масштабную проверку войск

На фоне стягивания войск к украинской границе, Россия объявила масштабную проверку боеготовности всей своей армии. Об этом рапортует российское Минобороны.
Отмечается, что учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. К проверкам привлечены все виды и рода войск российской армии.
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Всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.
"В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники", – заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Как сообщали новости "Сегодня", недвно главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказывал, сколько войск РФ на Донбассе, в Крыму и на границе. Он отмечал, что в последнее время под видом учений Россия наращивает войска вблизи границы Украины.
В свою очередь президент Владимир Зеленский объяснил, зачем Россия подтянула войска к границам Украины.
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