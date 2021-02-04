От Таиланда до Мьянмы: "Голодные игры" используют для протестов в странах Азии

Военный переворот в Мьянме, в результате которого к власти пришла хунта, поразил весь мир свержением "демократической иконы" и нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Однако не все согласны с действиями военных.
Об этом сообщает Reuters.
Так, 3 февраля во втором по величине городе страны Мандалае медработники центра помощи заболевшим COVID-19 вышли на акцию. Врачи выстроились перед клиникой с транспарантами "Мы поддерживаем движение гражданского неповиновения" и надев на грудь красные ленты.
Но примечательно то, что демонстранты подняли вверх ладони с тремя воздетыми пальцами – указательным, средним и безымянным. Этот жест был взят из антиутопии Сюзанны Коллинз "Голодные игры", где его исполнила отважная Китнисс Эвердин, которую играла Дженнифер Лоуренс.
После экранизации трилогии, где это было символом революции и восстания против тоталитарного правления в вымышленной стране Панем, данный жест присвоили протестующие против авторитаризма в странах Юго-Восточной Азии.
Впервые данный символ был использован участниками протестов в Таиланде в октябре 2014 года как один из элементов сопротивления против запрета на публичные собрания, который ввели на фоне государственного переворота.
Позже в том же году участники протестов за демократические выборы в Гонконге также переняли этот жест.
В прошлом году данный жест возродился – опять в Таиланде. Участники демонстраций выступали за реформу института монархии и отставку политического руководства страны, которое пришло к власти в результате госпереворота 2014-го года.
Напомним, что военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Военные арестовали президента страны Вин Мьина и главу правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи, обвинив их в фальсификации парламентских выборов. США уже пригрозили стране санкциями за это.
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