От животных или из лаборатории? Какая теория происхождения COVID-19 достоверней

После первого зафиксированного случая заболевания коронавирусом COVID-19 в Китае по всему миру зарегистрировано более 80 миллионов заражений, но с происхождением коронавируса до сих пор мало что ясно.

Основная версия – передача от животного, но что если причиной пандемии стала утечка из лаборатории в результате трагической случайности, рассуждает американский публицист и писатель Николсон Бейкер в статье для The New York Magazine.

Он признает, что то, о чем он пишет – лишь его бездоказательная теория, но считает, что ничего исключать нельзя.

Искусственно создан в лаборатории

Бейкер напоминает, что за последние десятилетия ученые достигли больших результатов в исследовании эволюционного процесса и рекомбинации: научились "обманывать" вирусы, чтобы они быстро переходили от одного вида животных к другому или от одного типа клеточной культуры к другому; научились смешивать генетический код вируса болезней летучих мышей с кодом болезней человека.

Причем целью некоторых экспериментов как раз и было создание новых, более инфекционных штаммов болезней для прогнозирования и защиты от угроз, которые могут возникать в природе. И среди вполне успешных, несомненно были и неудачные, о последствиях которых практически ничего не известно.

Бейкер подчеркивает, что его подозрения не являются теорией заговора, он скорее склонен видеть в этом несчастный случай в лаборатории, к примеру – "упавшая склянка, укол иглы, укус мыши" и тому подобное.

Он также цитирует ученую из Института Броуда в США Алину Чэн:

"Есть допустимая вероятность, что мы имеем дело с результатом инцидента в лаборатории и тем, что вирус возник естественным путем".

В то же время исследовательница почти не сомневается, что неопровержимое свидетельство той или иной версии, особенно версии с искусственным происхождением вряд ли появится, поскольку "ставки слишком велики".

Животного происхождения

Тем не менее большинство ученых склоняются все же к версии о естественном происхождении вируса. Бейкер упоминает стать. о происхождении коронавируса, опубликованную в середине февраля в журнале Nature, называя ее "самой важной и влиятельной" на сегодняшний день.

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"Если вы хотите смоделировать существующий вирус летучих мышей так, чтобы он хорошо реплицировался в клетках человека, вы сделаете это по‑другому, и вирус SARS-2 устроен иначе", – говорится в ней.

Согласно этой статье, последний коронавирус с большой вероятностью произошел от вируса летучих мышей "плюс, возможно, одного из вирусов панголина". И к происхождению от летучих мышей склоняются многие ученые.

Еще в одном авторитетном научном журнале The Lancet в материале от имени 27 ученых лабораторное происхождение COVID-19 называют "конспирологией".

Подозрительные совпадения

В то же время Бейкер все-таки склонен усматривать подозрительное совпадение в том факте, что распространение коронавируса по планете началось именно с Уханя, где расположена единственная в Китае вирусная лаборатория самого высокого уровня опасности, которая к тому же находится недалеко от рынка морепродуктов, где, как предполагают, произошло первое заражение.

Автор также приводит слова профессора Южно-Китайского технологического университета Ботао Сяо, что летучие мыши, которые могли передать вирус, в этом регионе якобы не обитают и на том самом рынке морепродуктов не продаются.

"Крайне маловероятно, что летучая мышь прилетела в густонаселенный мегаполис с населением 15 миллионов", - подкрепляет свои предположения словами Сяо Бейкер.

Согласно выводам автора статьи после исследования темы, во время исследований в тунгуаньских шахтах ученые извлекли фрагменты некоего неизученного вируса, который они секвенировали, а затем с ним экспериментировали, храня в Уханьском институте вирусологии.

Бейкер не исключает, что вирус появился в результате многоступенчатого зоонозного процесса, но склоняется к версии, что он родился именно в лаборатории.