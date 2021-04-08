Открытие века в Египте: обнаружен 2600-летний "Золотой город" (фото)

Возле египетского города Луксор обнаружили 2600-летний затерянный "Золотой город", который может стать настоящим археологическим открытием века.
Об этом сообщает Washington Post.
Археологи предполагают, что город называется Атен и он был основан фараоном Аменхотепом III, который правил Древним Египтом в XIV веке до нашей эры – печати этого правителя обнаружили на глиняных кирпичах, из которых построены местные дома.
Фото: antiquities.gov.eg
Атен считается крупнейшим административным и промышленным поселением на западном берегу Луксора того времени.
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"Открытие этого затерянного города является вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона (в 1922 году – ред.)", – заявила профессор египтологии американского Университета Джона Хопкинса и члена миссии Бетси Брайан.
Фото: antiquities.gov.eg
Она считает, что данное открытие позволит "заглянуть в жизнь древних египтян" во времена самого расцвета Древнего Египта. В городе сохранились стены домов и целые комнаты, заполненные предметами повседневного обихода.
Фото: antiquities.gov.eg
В самом городе уже удалось определить мастерскую, пекарню с печами и глиняной посудой для хранения еды, административный и жилой район.
Фото: antiquities.gov.eg
Напомним, в сентябре прошлого года неподалеку от Каира обнаружении почти три десятка саркофагов, захороненных около 2500 лет назад.
А в этом году на территории крупного некрополя в Саккаре был найден древний храм с настоящими сокровищами.
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