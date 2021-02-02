Открытый гей впервые стал министром в США

Верхняя палата американского Конгресса утвердила кандидатуру Пита Буттиджича на должности министра транспорта, куда его ранее выдвинул президент США Джо Байден.

Об этом сообщает CNN.

Будучи открытым геем, он стал первым в истории представителем ЛГБТ, который был утвержден Сенатом в качестве члена администрации США. В целом он стал четвертым утвержденным членом нового кабинета Джо Байдена, всего их 23.

Пит Буттиджич будет руководить обширным федеральным агентством, которое курирует национальные авиалинии, шоссе и транспортные системы.

Пит Буттиджич. Фото: Stefani Reynolds/REUTERS Реклама

Напомним, что в прошлом Буттиджич занимал должность мэра города Саут-Бенд в штате Индиана, кандидат в президенты США от Демократической партии. Больше об этом политике вы можете узнать в материале на нашем сайте.

Кроме того, в этот же день в Сенате состоится голосование и по поводу другой кандидатуры в новом кабинете – ожидается, что Алехандро Майоркаса утвердят на посту министра внутренней безопасности. После этого он должен начать откат иммиграционной политики экс-президента Дональда Трампа.

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