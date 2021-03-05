Отмена пошлин, вакцины и Украина: о чем говорили Байден и фон дер Ляйен

С президентом Еврокомиссии лидер США говорил впервые с момент занятия своей должности

После звонка президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину у президента США Джо Байден дошла очередь и до главного союзника Америки – Евросоюза.

Он впервые с момента своей инаугурации в январе созвонился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и пришел с ней к решению многих вопросов, которые раздражали Брюссель при его предшественнике Дональде Трампе.

Сайт "Сегодня" изучил подробности первого телефонного разговора президента США с председательницы Еврокомиссии.

Тарифы

Для нового старта в отношениях Вашингтона и Брюсселя Байден и фон дер Ляйен решили заморозить действие всех пошлин на продукцию Airbus и Boeing, которые США и ЕС ввели в рамках торгового спора при Трампе.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, для начала тарифы в отношении самолетов, а также многих не авиационных продуктов, откатят до "дотрамповских" времен на 4 месяца.

Политики решили сосредоточиться на разрешении данного спора на уровне торговых представителей ЕС и США при Всемирной торговой организации.

"Это отличная новость для предприятий и отраслей по обе стороны Атлантики и очень позитивный сигнал для нашего экономического сотрудничества в ближайшие годы", – добавила фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Здравоохранение

Еще один вопрос, который обсудили союзники – пандемия COVID-19. Поскольку ЕС и США являются главными производителями вакцины от коронавируса, президенты Соединенных Штатов и Еврокомиссии выразили заинтересованность насчет совместной работы для должного функционирования цепочек поставок в мире.

А чтобы мир был лучше готов к будущим пандемиям и для повышения безопасности здоровья во всем мире, Байдена пригласили на Глобальный саммит здравоохранения, который пройдет 21 мая в Риме.

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Экология

Обсуждая сотрудничество сторон в борьбе с изменением климата и их ответственность за защиту окружающей среды, фон дер Ляйен поблагодарила собеседника за возвращение США к Парижскому соглашению.

Председательница ЕК напомнила о двух важных международных экологических мероприятиях, которые пройдут в этом году – Конференции ООН по вопросам изменения климата и климатический саммите по случаю Дня Земли.

Экономика

В контексте экономических отношений Урсула фон дер Ляйен предложила Джо Байдену перейти к партнерству, которое бы основываорст на общих ценностях и принципах, а также совет по торговле и технологиям на уровне министров для решения инновационных задач, что может стать "ключевым форумом для создания нашего трансатлантического технологического альянса".

Джо Байден. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Украина

США и ЕС договорились координировать действия по вопросам, представляющим общий интерес, в том числе и по Украине, а также обменялись взглядами насчет ситуации в нашей стране.

Как отметили у Байдена, среди других направлений, по которым действия Брюсселя и Вашингтона будут синхронны для "поддержки демократии, стабильности и процветания" – Китай, Россия, Беларусь и Западные Балканы. Происходить это будет в тесном сотрудничестве с НАТО.

В Еврокомиссии уточнили, что США и ЕС имеют общий "стратегический взгляд на Россию".

Разговор с Урсулой фон дер Ляйен стал подтверждением слов Джо Байдена о восстановлении старых альянсов, сказанных им на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году.