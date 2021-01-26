"Оттолкнул, упираясь ногой в живот": Соловьев цинично отреагировал на протесты в Москве

Российский российский пропагандист Владимир Соловьев назвал провокацией инцидент в Москве, где во время митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального сотрудник ОМОН ударил в живот россиянку Маргариту Юдину.

Об этом он сказал в своей передаче, цинично отметив, что омоновец женщину не бил, а "оттолкнул, упираясь ногой в живот".

"Внимательно рассмотрев то, что произошло, я не вижу... Провокацию вижу. Подготовленную провокацию. Ее попытку противоправного участия в протесте и противостояния задержанию молодого человека", – сказал Соловьев.

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Известный своими неправдивыми высказываниями, в том числе и в адрес Украины и украинцев, пропагандист призвал открыть расследование в отношении участников протестов, а в отношении избивавших их омоновцев – закрыть.

Кроме того, он призвал спецслужащих не извиняться перед избитыми ими демонстрантами, очевидно, намекая на случай с Юдиной, к которой пнувший ее сотрудник ОМОН явился в больницу с цветами.