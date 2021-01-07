Версія українською
$ 28,4
34,85

"Ответ будет очень жестким": Алиев высказался о поездках властей Армении в Нагорный Карабах

7 января, 14:10

Виктория Барановская

Без разрешения Азербайджана туда допускают лишь Красный Хрест

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поездки официальных лиц Армении в Нагорный Карабах препятствуют нормализации отношений.

Об этом он сказал в эфире телеканала АзТВ.

"Мне сообщили, что министр иностранных дел Армении находился в Степанакерте. Пусть они не забывают о войне. Этим поездкам должен быть положен конец. Предупреждаем, что если будут предприниматься подобные провокационные действия, то Армения пожалеет еще больше", – сказал Алиев на совещании, посвященном подведению итогов за 2020 год.

По его словам, лишь Красный Крест может совершать поездки в Нагорный Карабах, не спрашивая разрешения Азербайджана. Все остальные иностранные граждане и представители международных организаций не могут беспрепятственно посещать территорию.

Реклама

"Это наша территория. Весь мир признает ее как неотъемлемую часть Азербайджана", – заявил Алиев.

Он предупредил, что если подобные поездки повторятся, то "ответ будет очень жестким".

Ранее мы сообщали, что азербайджанский президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян высказались о конфликте в Нагорном Карабахе в ходе своих новогодних обращений.

Новости на эту же тему:
Азербайджан Армения нагорный карабах алиев

Реклама

Новости партнеров

Как выглядит госдача после переезда туда Зеленского
Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным