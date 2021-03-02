Падали друг за другом в пропасть: видео жуткой гибели студентов в Боливии

Перила университетского корпуса не выдержали натиск толпы учащихся и сорвались вместе с ними

А Боливии в результате жуткого инцидента в одном из крупнейших вузов страны погибли пятеро студентов и еще трое оказались в реанимации, упав с четвертого этажа в одном из учебных корпусов.

Об этом сообщает местное издание Correo del Sur.

Инцидент произошел 2 марта в университете Эль-Альто, где во время студенческого собрания на факультете экономических, финансовых и административных наук образовалась давка и ограждения четвертого этажа здания не выдержали натиска людей.

Очевидцы сняли жуткий момент на видео. Не рекомендуется для просмотра впечатлительным людям!

На место трагедии прибыл начальник полиции Боливии Джонни Агилера, которому поручили составить полный отчет о случившемся.

"Мы сожалеем о трагедии, произошедшей в Государственном университете Эль-Альто (UPEA), где несколько человек погибли и были ранены. Выражаем глубочайшие соболезнования жителям Эль-Альто и семьям пострадавших. Ждем скорейшего выяснения фактов", – написал в своем Twitter президент страны Луис Арсе.

Напомним, в прошлом месяце в Чили полицейский застрелил молодого жонглера, посчитав ножи, с которыми тот работал, опасными.