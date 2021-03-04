Палата представителей Конгресса США отменила заседание из-за угрозы штурма

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов отменила запланированное на четверг, 4 марта, заседание, после того как полиция Капитолия предупредила об угрозе нового штурма здания, подобного беспорядкам 6 января.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Палата представителей в четверг голосовать по законопроекту о реформе полиции, но помощник спикера Нэнси Пелоси сообщил, что планы изменились из-за предупреждения полиции, основанного на данных разведки.

В то же время Сенат не намерен прекращать работу и 4 марта соберется, как и планировалось, для обсуждения законопроекта президента Джо Байдена о борьбе с COVID-19 на сумму 1,9 триллиона долларов.

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"Департамент полиции Капитолия Соединенных Штатов осведомлен о любых потенциальных угрозах членам Конгресса или комплексу Капитолия и готов к ним", – цитирует агенство заявление полиции Капитолия.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители Вашингтона усилят меры безопасности вокруг здания Конгресса США в связи с новыми протестами сторонников Трампа, запланированных на 4 марта и угрозы новых беспорядков.

Отметим, 6 января, когда в Конгрессе должны были утвердить результаты президентских выборов и, соответственно, победу Джо Байдена, экс-президент Дональд Трамп выступил перед толпой своих сторонников и призвал их не допустить этого. Это привело к беспорядкам и прорыву полицейского кордона перед Капитолием. В результате пятеро человек погибли, а в отношении самого Трампа начали процедуру импичмента.